Harmonização facial: Túlio Maravilha faz procedimento estético e choca a internet; veja

O jogador de futebol e ex-participante de "A Fazenda", Túlio Maravilha, está causando alvoroço nas redes sociais após submeter-se a um procedimento de harmonização facial. Seguindo os passos de Stênio Garcia, que recentemente surpreendeu a web com o mesmo tipo de tratamento, Túlio decidiu fazer algumas mudanças no rosto, que, segundo ele, estava apresentando sinais de flacidez, especialmente no maxilar.

Aos 54 anos, o ex-jogador optou por realizar procedimentos estéticos para proporcionar uma aparência mais rejuvenescida e contou detalhes sobre as escolhas durante uma entrevista no programa "Fofocalizando".

"Aqui do lado estou sentindo um pouco de flacidez. Está meio murcho. Então, quero dar uma levantada. O narizinho caiu um pouquinho, então queria dar uma arrebitadinha um pouquinho, de leve, bem sensível", disse.

VEJA MAIS

Além disso, o queixo é a parte do rosto que o jogador mais gosta e expressou o desejo de também tratar a "papada" - a pele solta que se forma na região do pescoço.

O resultado do procedimento não passou despercebido, gerando intensa repercussão entre os internautas. Alguns espectadores do programa "Fofocalizando", veiculado no SBT, notaram uma semelhança entre o "novo Túlio" e o dono da emissora, Silvio Santos, comentando com bom humor: "Túlio Maravilha tá parecendo o Silvio Santos com essa cara puxada kkkk, mas o corpo tá impecável pra idade dele".