Cantora Bianca coloca fio-dental e mostra fotos de harmonização de bumbum

A cantora Bianca, conhecida por seus sucessos "Ai preto" e "Tudo no sigilo", deixou seus mais de 324 mil seguidores do Instagram em polvorosa ao compartilhar imagens de biquíni, exibindo o resultado de sua recente "harmonização de bumbum". Nas fotos postadas na rede social, a artista aparece utilizando um fio-dental, ainda na clínica de estética, exibindo alguns curativos nas nádegas.

"Foca nesse bumbum, gente. Estou fazendo o processo de harmonização de glúteo [...] olha o resultado em apenas uma sessão. Estou apaixonada", celebrou Bianca.

Ao verem a publicação, os fãs demonstraram preocupação com a cantora: "Espero que não tenha sido com PMMA", afirmou um seguidor. Outro questionou: "O que você colocou para deixar mais redondo?".

Diante dos comentários, o perfil oficial da clínica responsável pelo procedimento esclareceu: "Não é PMMA, não utilizamos nada sintético. Só trabalhamos com bioestimuladores, ácido hialurônico para dar volume e produtos autólogos que são totalmente compatíveis e seguros com o corpo, sendo um tratamento que ajuda na firmeza, colágeno e contorno". O PMMA — polimetilmetacrilato — é um componente plástico com utilizações na área de saúde.

Outros internautas teceram elogios à cantora: "Ficou ainda mais radiante", exaltou um fã. "[O bumbum] ficou ainda mais empinado e redondo", observou outro. Uma admiradora comentou: "Às vezes fico em dúvida com a minha sexualidade".