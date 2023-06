Ex-BBB Gustavo Cowboy não resiste e se rende à harmonização facial; veja a mudança

Demorou, mas saiu! O ex-BBB Gustavo Beneditti, o Cowboy, se rendeu à harmonização facial e mostrou o antes e depois no seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (14).

Ele fez uso de botox, preenchimento nas olheiras e no bigode chinês, realizou assimetria labial e de mandíbula, e preencheu o queixo.

VEJA MAIS

Vale lembrar que, quando entrou no BBB 23, Cowboy chegou a dizer que não usava lente nos dentes, mas a afiirmativa virou até meme entre os internautas.

Outros participantes da edição deste ano também já realizaram alguns procedimentos estéticos, como a paraense Paula Freitas, Key Alves, Fred Nicácio, entre outros.