Paraense Paula, do BBB 23, fala sobre procedimentos estéticos: ‘Está a mesma coisa’

A paraense Paula Freitas, quarta eliminada do BBB 23, foi uma das participantes do Rede BBB desta quarta-feira (26), que reuniu todos os brothers da edição. Na ocasião, a biomédica de Jacundá, sudeste do Pará, comentou sobre os procedimentos estéticos que realizou após deixar a casa, assunto que repercutiu na web ao longo dos meses de programa.

VEJA MAIS

"Você imaginou que um botox ia dar tanta treta?", questionou a apresentadora Jeska Grecco em tom de brincadeira.

"Gente, não está nem mudada, está a mesma coisa. Eu estou me olhando na câmera e está a mesma coisa", rebateu Paula, que completou: "Só tem um botox, um queixo e uma boca".

A morena ainda explicou que não teve tempo de esperar o processo inflamatório finalizar, já que estava cumprindo agendas, e por isso surgia inchada na internet: "Eu tive que continuar aparecendo e entregando o que tinha que ser entregue na internet. Estava com a boca muito inchada, o rosto muito inchado, os olhos muito inchados e deu uma repercussão muito grande e eu achei legal. Deixa falar”, concluiu.