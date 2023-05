Túlio Maravilha revela detalhes de quando posou nu: 'O negócio não subia'

Túlio Maravilha, o ex-atacante que conquistou fama tanto dentro como fora dos campos nos anos 1990, revelou detalhes sobre o convite que recebeu para posar nu para a G Magazine em uma entrevista concedida ao podcast do jornalista Duda Garbi.

Em 2003, aos 34 anos e no fim de sua carreira, Túlio aceitou o desafio de posar para a revista. Vale destacar que, em seu auge, o jogador já havia recebido várias propostas para fazer ensaios fotográficos nus, mas até então sempre havia recusado.

O ex-atacante revelou que impôs algumas condições antes de aceitar o convite. Ele exigiu que o pagamento fosse adiantado e que recebesse uma porcentagem das vendas de cada edição da revista. Além disso, Túlio solicitou que sua esposa, Cristiane Maravilha, estivesse presente.

"Na época do Botafogo já me chamavam, não dava, eu estava no auge. Depois de tanto insistirem, eu dei duas condições: que o cachê fosse antecipado e tivesse percentual nas vendas. E a segunda condição era que a minha mulher estivesse presente, senão o negócio não subia, ela que tinha que fazer as preliminares", explicou Túlio Maravilha.

"Estamos casados desde aquela época. Antes mesmo das câmeras serem ligadas, ela já preparava o terreno para 'animar' as coisas. Tínhamos fotos comigo 'em posição de alerta' e em descanso, quando a animação desaparecia. Mas sempre com ela ao meu lado", concluiu o ex-atacante.

Em uma entrevista concedida ao extinto site EGO em 2015, Cristiane Maravilha expressou que não ficou completamente satisfeita com a decisão do jogador e afirmou que não aceitaria que ele fizesse o ensaio nos dias de hoje, considerando que agora eles têm dois filhos e uma família estabelecida.

"Sinceramente, naquela época, não vi isso como algo favorável. Aproveitamos o momento, mas, no fundo, eu não queria. Hoje em dia, jamais permitiria que ele posasse, porque agora temos filhos e uma família. Naquela época, precisei engolir essa situação, e não foi fácil", disse Cristiane na ocasião.