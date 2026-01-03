Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Repórter pede desculpa após 'cuspir' no rosto de Ivete Sangalo

O incidente ocorreu durante cobertura do Festival da Virada

O Liberal
fonte

Repórter da TV Bahia pede desculpas após incidente com Ivete Sangalo ao vivo (Reprodução/ Redes sociais)

O repórter Lucas Almeida, da TV Bahia, usou seu perfil no Instagram na última sexta-feira (2) para pedir desculpas após cuspir, sem querer, no olho da cantora Ivete Sangalo durante uma entrevista ao vivo na virada do ano. O episódio ocorreu nos minutos finais de 2025, durante a cobertura do Festival da Virada, e repercutiu nas redes sociais. Veja:

Em um vídeo publicado após o ocorrido, o jornalista classificou o pronunciamento como uma “carta aberta” à artista e relatou o constrangimento ao rever as imagens.

“Esse vídeo é um pronunciamento, na verdade é uma carta aberta para Ivete Sangalo. Não tinha visto o vídeo ainda, tamanho constrangimento, mas irei assistir agora junto com vocês”, iniciou Lucas. 

Ele explicou que a entrevista não estava inicialmente planejada para acontecer tão próxima da cantora e que o ambiente nos bastidores era intenso. “Eu estava ali só para narrar o que estava acontecendo. Tinha um emaranhado de cabos, produtor, diretora no ponto, muita gente e um monte de fãs. Quem conhece Ivete chegando sabe como é”, disse.

O repórter também contou que estava há bastante tempo sem beber água, o que teria contribuído para o incidente. “Eu estava com a garganta seca, muita correria. Acho que a minha boca produziu uma saliva a mais do que deveria”, relatou.

Segundo ele, foi necessário falar mais alto durante a entrevista, já que Ivete usava um fone de ouvido. “Eu pensei, vou ter que falar mais alto para ela conseguir me entender", continou. 

Ao relembrar o momento exato do ocorrido, Lucas reproduziu a cena e comentou: “Uma salivinha que voou. Meu Deus do céu. Desculpa, mulher, desculpa”, acrescentou.

Em seguida, pediu perdão diretamente à cantora. “Essa carta aberta aqui é para lhe pedir perdão. Me perdoe. Eu juro que na próxima eu vou me hidratar antes”, afirmou. “Vou levar um guarda-chuva, porque aí se sair alguma salivazinha não vai atrapalhar”, complementou. 

Ao encerrar o video, Lucas destacou que situações inesperadas fazem parte do trabalho ao vivo. “Ao vivo é isso, acontece. A gente está exposto, é nervosismo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo”, afirmou. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

