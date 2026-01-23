Capa Jornal Amazônia
Ficou milionário? Filho de Andressa Urach revela quanto ganha com os conteúdos da mãe; veja

Arthur Urach atua diretamente na produção das cenas roteirizadas para os conteúdos divulgados em plataformas online

Victoria Rodrigues
fonte

Segundo Andressa Urach, o filho recebe 10% de todo o rendimento nas plataformas de conteúdo adulto. (Foto: Reprodução/ Internet)

A relação profissional entre a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach e seu filho Arthur, de 20 anos, causou bastante polêmica nas mídias sociais após a mãe anunciar a gravação de um vídeo adulto com o próprio filho no Privacy. Apesar de não ter sido encontrada a gravação, Arthur já atua atrás das câmeras, mais especificamente na produção dos conteúdos de Andressa que são comercializados em plataformas.

Mas o que poucas pessoas sabem é que, além de ganhar dinheiro pela sua função técnica na produção dos vídeos, o filho de Andressa Urach também recebe uma porcentagem sobre o desempenho financeiro dos materiais. Em conversa com o influenciador Mau Mau, a criadora de conteúdo adulto revelou que Arthur recebe exatamente 10% do total de todos os valores que entram em sua conta bancária.

Quanto Arthur Urach ganha?

Em termos de contagem, a influenciadora Andressa faturou em 2023, por exemplo, cerca de R$ 7 milhões na plataforma Privacy, e já que o filho teria direito a 10%, ele teria rendido aproximadamente R$ 700 mil (se esse valor fosse reproduzido todos os anos até 2025, ele teria R$ 2,1 milhão). Os valores são provenientes principalmente da Privacy, OnlyFans e CloseFans, conforme a estratégia de distribuição de cada produção.

Como funcionam os bastidores dos conteúdos +18?

De acordo com o filho de Andressa, todas as gravações seguem um planejamento técnico, por isso não há registros muito longos e contínuos, sempre tem algumas pausas para realinhar algo que precisa ser alinhado no cenário. “As cenas são roteirizadas, com tempo definido para cada parte e pausas para ajustes. Não é uma gravação sem cortes, existe toda uma organização por trás”, explicou Arthur Urach.

Embora mãe e filho estejam presentes no mesmo projeto e na mesma área profissional, os dois possuem objetivos diferentes quanto ao que eles constroem em relação ao futuro. Para Arthur Urach, esse trabalho representa aprendizado técnico e responsabilidade profissional e, para Andressa, os vídeos funcionam mais como uma expansão de seus negócios digitais e de sua presença nas plataformas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

