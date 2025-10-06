Trump participará da COP 30? Presidente dos EUA confirma possibilidade de visita a Belém
Declaração foi feita em coletiva na Casa Branca, apósapós conversa amistosa com Lula
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6/9) que pode vir ao Brasil em novembro para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém. A possibilidade foi mencionada durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, após um telefonema com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Em algum momento eu vou (para o Brasil), e ele (Lula) vai vir aqui... Nós conversamos sobre isso", disse.
VEJA MAIS
Caso se confirme, a visita de Donald Trump à COP 30 marcará a primeira vez que ele viaja ao Brasil como presidente. Ele nunca visitou o país oficialmente em seus mandatos anteriores.
Durante o telefonema, Trump classificou Lula como um “bom homem” e disse que os dois líderes tiveram uma “ótima conversa”. O republicano também indicou que os dois países devem iniciar negociações comerciais em breve.
“Nós nos conhecemos, gostamos um do outro e tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios", afirmou Trump no Salão Oval.
A conversa foi mencionada por Trump durante uma coletiva com jornalistas e também foi destacada em sua conta na rede social Truth Social, onde o presidente norte-americano afirmou que o diálogo teve como foco principal a economia e o comércio entre os dois países. “Discutimos muitas coisas, mas a conversa foi principalmente focada em economia e comércio entre os dois países. Vamos nos reunir em um futuro próximo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos”, escreveu.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA