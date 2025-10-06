Lula reitera convite para Trump participar da COP 30, em Belém

Durante um telefonema de cerca de 30 minutos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, nesta segunda-feira, 6, o chefe do poder executivo brasileiro reiterou o convite para o presidente americano participar da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, no próximo mês. Não foi divulgada a resposta do líder americano ao convite, no entanto, Trump tem dado reiteradas declarações se opondo aos debates sobre crise climática.

Durante seu discurso na Assembleia das Nações Unidas, no mês passado, Trump fez diversas falas negando o aquecimento global e atacando ambientalistas no que chamou de “a maior farsa já perpetrada contra o mundo”, sem apresentar respaldo científico.

VEJA MAIS

Segundo nota do governo federal, a reunião entre os líderes foi em tom amistoso e trataram sobre as tarifas aplicadas sobre o Brasil pelo governo americano. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente.

O governo brasileiro reiterou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve.