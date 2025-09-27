Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

Estadão Conteúdo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano, Donald Trump, nesta semana, foi um primeiro e importante passo para destravar as negociações comerciais entre os dois países. Ele disse que a conversa entre os dois chefes de Estado ainda não está marcada, mas o governo brasileiro está otimista.

"Essa boa sinalização do presidente Trump e do presidente Lula foi um passo importante. Agora, temos que dar os outros passos para reduzir a alíquota e para retirar mais produtos dessa alíquota de 50%", afirmou Alckmin em entrevista ao apresentador Datena, na Rede TV. Na visão do vice, no encontro dos dois líderes em Nova York foi criada uma identidade. "Havia uma certa preocupação, né, desse encontro lá em Nova York, da ONU. Mas foi o contrário", pontuou.

Sobre a data para a reunião entre Lula e Trump, Alckmin disse que isso é questão de dias. "Ainda não está marcado, mas estamos otimistas." O vice-presidente disse que há um "espaço enorme" para avançar em questões não tarifárias com os EUA, como minerais estratégicos e data centers.

O vice repetiu que não há "nenhuma relação" entre decisão da Suprema Corte e política regulatória, com aumento de imposto de importação. "Não tem o menor sentido", disse. "Estamos falando das duas maiores economias nas Américas e das duas maiores democracias no Ocidente", prosseguiu.

Alckmin lembrou que, há duas semanas, uma ordem executiva de Trump zerou a tarifa do Brasil para celulose, ferro-níquel e herbicida. "Isso dá 4% da exportação brasileira para os Estados Unidos, US$ 1,7 bilhão. Acho que gradualmente, passo a passo - e foi dado o primeiro passo importante - é possível, sim, avançar. E o Brasil está diversificando o mercado", continuou, citando ida recente ao México nesse contexto.

Ele também fez referência ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, dizendo que ele ajuda no entendimento com os EUA e também é uma mensagem para o mundo, em meio a guerras, de que o livre comércio e o multilateralismo são possíveis.

Por fim, Alckmin elogiou Lula pelo foco no diálogo e na negociação: "O Lula tem essa habilidade e ele é respeitado exatamente por isso, que é uma inteligência natural do Lula e uma habilidade natural do presidente Lula. Aliás, essa foi a liderança dele no mundo sindical. Luta pelos trabalhadores, luta, luta, luta e no final faz um acordo. Então, esse é o caminho".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Brasil

Trump

Lula

reunião

Alckmin

otimismo
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Emirados Árabes Unidos pedem fim do conflito em Gaza em reunião com Netanyahu

26.09.25 21h33

Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, anuncia ministro na ONU

26.09.25 21h33

SOLIDARIEDADE

Greta Thunberg veste camiseta em homenagem a Marielle Franco durante missão a Gaza

Ativista sueca integra a Flotilha Global Sumud e veste peça da Rede Emancipa com a imagem da vereadora assassinada no Brasil

26.09.25 19h49

Irã: presidente classifica reimposição de sanções da ONU como 'injusta, ilegítima e ilegal'

26.09.25 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

FILMAGENS SUSPENSAS

Tom Holland sofre concussão cerebral durante ‘Homem-Aranha 4’ e filmagens são suspensas

O episódio ocorreu enquanto o ator realizava uma cena de ação nos estúdios Leavesden

22.09.25 13h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda