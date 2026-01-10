Opositor venezuelano da mesma legenda de Corina Machado, Virgilio Laverde é solto, diz ONG

Na manhã deste sábado, o vice-diretor da ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmou a libertação do venezuelano Virgilio Laverde - dirigente juvenil do partido Vente Venezuela, a mesma legenda da líder de oposição, María Corina Machado.

Laverde estava detido desde 15 de agosto de 2024 e enfrentava acusações de terrorismo e incitação ao ódio. Outros ativistas libertos foram informados por Himiob, como Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno e Ernesto Gorbe.

Segundo a Reuters, o número de prisioneiros libertados no país subiu para 18 hoje.