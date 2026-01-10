Nicarágua anuncia que está libertando prisioneiros após pressão dos EUA

O Ministério do Interior da Nicarágua disse neste sábado, 10, que o país libertaria dezenas de prisioneiros, enquanto os Estados Unidos aumentavam a pressão sobre o ditador Daniel Ortega, uma semana após prenderem o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Na sexta-feira, 9, a embaixada dos EUA na Nicarágua disse que a Venezuela deu um passo importante em direção à paz ao libertar o que descreveu como "prisioneiros políticos". Mas lamentou que, na Nicarágua, "mais de 60 pessoas permanecem injustamente detidas ou desaparecidas, incluindo pastores, trabalhadores religiosos, doentes e idosos".

O Ministério do Interior disse neste sábado em um comunicado que "dezenas de pessoas que estavam no Sistema Penitenciário Nacional estão retornando para suas casas e famílias".

Na sexta-feira, 9, uma ONG que compila relatórios de violações de direitos humanos no país latino-americano afirmou que ao menos 61 pessoas foram presas na Nicarágua após comemorarem ou demonstrarem apoio à captura de Maduro nas redes sociais. As prisões foram registradas em nove estados do país.

O governo nicaraguense tem realizado uma repressão contínua desde os protestos em massa em 2018, que foram violentamente reprimidos, e prendeu adversários, líderes religiosos e jornalistas.

No últimos oito anos, foram fechadas mais de 5.000 organizações, em grande parte religiosas, e milhares foram forçados a fugir do país.