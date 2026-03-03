EUA fecham embaixadas e retiram cidadãos do Oriente Médio após ataques de drones iranianos

Os Estados Unidos fecharam nesta terça-feira, 3, suas embaixadas na Arábia Saudita e no Kuwait. Além disso, ordenaram a retirada de pessoal não essencial de outros cinco países após ataques de drones iranianos. As representações diplomáticas americanas foram atingidas no Golfo.

Desde segunda-feira, 2, o Irã intensificou os ataques com drones contra alvos diplomáticos, militares e comerciais dos EUA e seus aliados na região. Esta ação é uma retaliação pelos bombardeios de Israel e EUA que causaram a morte do líder supremo, Ali Khamenei, no sábado.

Funcionários governamentais americanos não essenciais e suas famílias deixarão os Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein, Iraque e Jordânia. O contra-ataque iraniano também prejudicou indústrias de gás e combustível, além do transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Embaixadas e Diplomatas Afetados

A Embaixada dos EUA em Riad, capital da Arábia Saudita, fechou após um ataque provocar um pequeno incêndio e danos menores ao prédio. O Ministério da Defesa saudita informou que o ataque parece ter sido realizado por dois drones, sem especificar a origem.

Horas depois, oito drones foram interceptados e destruídos perto de Riad e Al-Kharj, a sudeste da capital. A Embaixada do Canadá em Riad também anunciou seu fechamento e cancelou atendimentos presenciais até sexta-feira. Um ataque similar ocorreu no Kuwait, onde a embaixada americana também foi fechada.

Infraestrutura Econômica e Logística na Mira

Nos Emirados Árabes Unidos, os ataques iranianos focaram em ativos econômicos. Um deles atingiu a Zona Industrial de Petróleo de Fujairah, sem relatos de feridos. Fujairah é um centro energético estratégico, abrigando infraestrutura essencial de armazenamento e exportação.

A Amazon informou que duas de suas instalações nos Emirados Árabes Unidos foram atingidas por drones, ficando "significativamente danificadas" na manhã de terça-feira. Um drone também pousou perto de uma instalação da Amazon no Bahrein, causando danos.

Em resposta, os Emirados Árabes Unidos declararam possuir um "estoque estratégico suficiente" de armamentos para interceptar mísseis e drones iranianos "por longos períodos". O país sofreu mais de 800 ataques com drones e quase 200 com mísseis, resultando em três mortes e 68 feridos.

Um porta-voz do Ministério da Defesa, Abdul Nasser Al Humaidi, afirmou que a maioria dos ataques foi interceptada, mas 57 drones e um míssil balístico atingiram o território dos Emirados.

Impacto na Aviação e Produção de Gás

No Catar, os maiores prejuízos afetam os setores de aviação e gás natural. A Qatar Airways suspendeu seus voos, pois o espaço aéreo do país permanece fechado. O conflito afetou as operações aéreas em uma região com aeroportos movimentados, como o de Dubai.

O cancelamento de pelo menos 11 mil voos de e para o Oriente Médio impactou mais de um milhão de passageiros. A empresa de energia pública do Catar suspendeu a fabricação de certos produtos, como polímeros, metanol e alumínio, após um ataque iraniano contra suas instalações de gás natural liquefeito (GNL).

A agência de notícias de Omã informou que um drone caiu perto do porto de Salalah, sem vítimas ou perdas materiais. Outros dois drones foram abatidos no sudoeste do país. Omã condenou os ataques e afirmou que tomará medidas para manter a segurança, embora tenha atuado como mediador entre Irã e EUA.