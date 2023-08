São Paulo: Inscrições para concurso da Prefeitura de Limeira começam nesta quinta-feira (31)

Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura de Limeira, São Paulo, abriu as inscrições para o concurso público Nº 01/2023, com 211 vagas em diferentes cargos e níveis de escolaridade. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 2 de outubro, por meio da plataforma Fundatec e a taxa varia conforme o grau de ensino exigido para o cargo.

Quanto custa a taxa de inscrição?

Ensino fundamental - R$ 25,90;

R$ 25,90; Ensino médio e técnico - R$ 53,90;

Ensino superior completo e cargo de professor - R$ 100,90.

Os salários variam de R$ 1.904,00 a R$ 8.684,46, além dos benefícios (vale-alimentação, plano de saúde, cartão-farmácia; convênio odontológico, serviço de socorro médico e vale-transporte).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de novembro e, para alguns níveis, está prevista também a prova prática, que ocorre em janeiro do próximo ano. O cargo com maior quantidade de vagas disponíveis é o de monitor de escola: 80. Confira todos:

Ensino superior completo

Analista Clínico (2);

Analista de Marketing (1);

Analista Jurídico (2);

Comunicador Social (1);

Enfermeiro (3);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1);

Engenheiro Eletricista (1);

Estimulador Pedagógico (1);

Farmacêutico (1);

Fiscal de Obras Especializado (1);

Fisioterapeuta (1);

Fonoaudiólogo (1);

Médico Alergologista (1);

Médico Anestesista (1);

Médico Angiologista e Cirurgião Vascular (1);

Médico Auditor (2);

Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço (1);

Médico Cirurgião Geral (1);

Médico Clínico Geral (2);

Médico Dermatologista (1);

Médico Endocrinologista Infantil (1);

Médico Gastroenterologista (1);

Médico Gastropediatra (1);

Médico Geneticista (1);

Médico Geriatra (1);

Médico Ginecologista (2);

Médico Hematologista (1);

Médico Infectologista (1);

Médico Neurocirurgião (1);

Médico Neurologista (1);

Médico Neurologista Infantil (1);

Médico Obstetra Alto Risco (1);

Médico Oftalmologista (1);

Médico Ortopedistra (1);

Médico Otorrinolaringologista (1);

Médico Pediatra (2);

Médico Pneumologista Adulto (1);

Médico Proctologista (1);

Médico Psiquiatra (1);

Médico Psiquiatra Infantil (1);

Médico Radiologista (1);

Médico Reumatologista (1);

Médico Urologista (1);

Museólogo (1);

Nutricionista (2);

Procurador Jurídico (1);

Professor de Educação Física (1);

Professor Especialista Educação Infantil e Ensino Fundamental - Área de Artes (5);

Professor Especialista Educação Infantil e Ensino Fundamental - Educação Física) (5);

Psicólogo (2);

Terapeuta Ocupacional (1);

Veterinário (1).

Ensino técnico

Técnico de Edificações (3);

Técnico de Enfermagem (3);

Técnico de Radiologia (1).

Ensino médio completo

Assistente de Necropsia (1);

Auxiliar de Farmácia (3);

Auxiliar de Saúde Bucal (1);

Guarda-Vidas (1);

Intérprete Educacional de Libras - Língua Portuguesa (1);

Monitor (80);

Motorista Socorrista (1);

Professor de Ensino Fundamental (30);

Professor de Teatro (1);

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (1).

Ensino fundamental completo

Agente de Controle de Zoonoses (4);

Coveiro (2);

Motorista Escolar de Veículos Leves e Pesados (1);

Oficial de Manutenção Civil e Predial - Marceneiro (2);

Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Eletricista de Veículos (2);

Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Mecânico de Veículos Pesados (2);

Rádio Operador (1).

