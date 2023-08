Com 315 vagas, inscrições para o concurso público da Sespa terminam nesta quinta-feira

As inscríções para o Concurso Público C-220, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), terminam nesta quinta-feira (17). Estão sendo ofertadas 315 vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.696,37. O certame também busca a formação de cadastro de reserva para o órgão.

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem se inscrever no site da Consulplan, até as 16h desta quinta. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o nível médio, a taxa é de R$ 46,60, já para os de nível superior, o valor é de R$ 47,80. A taxa precisa ser paga até o dia 18 de agosto de 2023, nas agências bancárias indicadas no edital, ou por meio de boleto online.

Etapas do concurso

O concurso público da Sespa terá duas etapas: a primeira será uma avaliação de conhecimentos, com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos de níveis médio e superior, na data prevista de 18 de setembro. As provas serão realizadas nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. A segunda etapa será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, destinada apenas aos cargos de nível superior.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Sespa.

Veja as vagas disponíveis

Nível médio

Agente administrativo - 97 vagas

Técnico em Enfermagem - 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica - 04 vagas

Técnico em Radiologia - 03 vagas

Nível superior

Administrador - 20 vagas

Analista de Sistemas - 12 vagas

Biomédico - 04 vagas

Contador - 10 vagas

Economista - 10 vagas

Enfermeiro - 39 vagas

Enfermeiro / Auditoria - 08 vagas

Fisioterapeuta - 03 vagas

Médico Cardiologista - 05 vagas

Médico Cirurgia Geral - 03 vagas

Médico Clínico Geral - 16 vagas

Médico Dermatologista - 03 vagas

Médico Gastroenterologista - 03 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra - 04 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista - 03 vagas

Médico Otorrinolaringologista - 02 vagas

Médico Patologia Clínica - 02 vagas

Médico Pediatra - 05 vagas

Médico Pneumologista - 02 vagas

Médico Psiquiatra - 05 vagas

Médico Radiologista - 03 vagas

Pedagogo - 08 vagas