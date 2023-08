Concursos e PSS no Brasil somam 49,3 mil oportunidades em diversas áreas

Os concursos e Processos Seletivos Simplificados (PSS) com inscrições abertas para o segundo semestre de 2023 somam 49.354 vagas em todo o Brasil. Os cargos variam de oportunidades para médicos, dentistas, administradores, pessoas da área de tecnologia da informação, merendeiras, professores, motoristas e engenheiros. Além de chances para quem tem o ensino fundamental incompleto, médio, técnico e superior, os certames prometem pagar até R$ 15 mil para os aprovados.

No contexto nacional, o mês de agosto é o que mais soma concursos e PSS com data final de inscrições. Ao todo, são 7.818 chances para os interessados em órgãos federais, como a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (DATAPREV), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), tendo 48 oportunidades espalhadas em cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na TBG, os participantes selecionados podem chegar a ganhar R$ R$ 10.974,14.

O destaque em quantidade de certames está na região Sudeste do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo acumulam a maior taxa de concursos disponíveis para a população. Além de chances em órgãos do governo estadual, como no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), as cidades também estão investindo: cerca de 46 prefeituras estão com oportunidades abertas em cargos que abarcam todos os níveis de ensino.

Alguns prazos terminam hoje

Vários concursos e PSS estão com o prazo para inscrições previsto para até esta segunda-feira (14). É o caso da oportunidade na prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP), que oferta 13 vagas com remuneração de até R$ 2.800,60. O Serviço Autônomo de Saneamento Básico Itabirito (SAAE), também. Além de ter o dia de hoje como limite para a manifestação de interesse, a chance está disponibilizando 23 aberturas. A remuneração pode chegar a R$ 3.709,84.

Salários atrativos

Boa parte das chances em certames contam com salários atrativos para os candidatos. A Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, está com inscrições abertas até meados de setembro para diversas áreas com ordenado de R$ 10.231,05 mensais. Na prefeitura de Pedra Branca (CE), os cargos em nível fundamental, médio e superior contam com remuneração de até R$ 15 mil. Já na prefeitura de Catarina, também no Ceará, as 111 vagas podem chegar a uma quantia de R$ 8,5 mil.

Pará

Ao menos 392 vagas no Pará estão sendo ofertadas em concursos públicos em órgãos federais, estaduais e municipais para o segundo semestre deste ano. São cinco processos seletivos. Também estão previstas a abertura de mais de 10 mil vagas em concursos para os níveis médio e superior, somente no estado. Entre as oportunidades, estão a Universidade Estadual do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Marinha do Brasil.

As inscrições para entrar no quadro de servidores da UEPA estarão abertas até o dia 21 de agosto. Os interessados preencherão 62 vagas na carreira docente para o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). As chances estão distribuídas nos Campi II, III e IV, em Belém; Campus IX - Altamira; Campus VII - Conceição do Araguaia; Campus VII - Marabá; Campus XXII - Parauapebas; Campus XII - Santarém e Campus XII - Tucuruí. Os salários variam entre R$ 15.699,23 e R$ 26.688,67 para regime de trabalho de 40h semanais.

Sespa

Outro grande destaque é para o concurso público da Sespa. São 315 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva. A remuneração para os novos ingressantes da secretaria chega a R$ 3.696,37. Diversas são as áreas disponíveis: profissionais da saúde, agentes administrativos, analista de sistemas, pedagogos, contadores, economistas e muito mais. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o médio, é R$ 46,60, já para o superior, é de R$ 47,80.

Confira algumas chances de concurso e PSS pelo Brasil

Nacional

Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência - DATAPREV

Status: inscrições até 18/08

Vagas: 222

Salário: de R$ 3.713,12 a R$ 8.747,61

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Status: inscrições até 17/08

Vagas: 7.548

Salário: R$ 3.100

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG)

Status: inscrições até 25/08

Vagas: 48

Salário: até R$ 10.974,14

Sudeste

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA

Status: inscrições até 11/09

Vagas: 37

Salário: R$ 5.037,05

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)

Status: inscrições até 05/10

Vagas: 40

Salário: R$ 5.226,60

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU - ES)

Status: inscrições até 20/08

Vagas: 2

Salário: de R$ 2.640,00 a R$ 7.923,00

Sul

Polícia Militar - PM e o Corpo de Bombeiros Militar - CBM (PR)

Status: inscrições até 23/08

Vagas: 73

Salário: R$ 10.327,39

Emater/RS - Ascar

Status: inscrições até 15/08

Vagas: 98

Salário: de R$ 2.230,10 a R$ 5.025,85

Câmara de Vereadores de Navegantes (SC)

Status: inscrições até 10/09

Vagas: 7

Salário: de R$ 4.999,53 a R$ 7.139,32

Centro-Oeste

Ministério da Educação (DF)

Status: inscrições até 28/08

Vagas: 220

Salário: R$ 6.255,90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO)

Status: inscrições até 18/09

Vagas: 65

Salário: de R$ 2.625,00 a R$ 11.260,27

Secretária de Estado de Administração (MS)

Status: inscrições até 15/08

Vagas: 15

Salário: R$ 10.908,00

Norte

Universidade Federal do Amazonas

Status: inscrições até 01/09

Vagas: 79

Salário: R$ 4.556,96

Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)

Status: inscrições até 17/08

Vagas: 315

Salário: R$ 3.696,37

Conselho Regional de Medicina (TO)

Status: inscrições até 11/09

Vagas: 5

Salário: de R$ 1.837,80 a R$ 6.246,10

Nordeste

Exército Brasileiro 10ª (região)

Status: inscrições até 18/08

Vagas: 24

Salário: sem informações

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Status: inscrições até 21/08

Vagas: 26

Salário: de R$ 2.133,89 a R$ 11.636,95