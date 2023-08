Pará tem 100 vagas abertas para concursos e PSS; área docente possui as maiores oportunidades

As oportunidades em concursos e Processos Seletivos Simplificados (PSS) para 2023, que ainda estão abertos em todo o Pará, podem chegar a salários de até R$ 26,6 mil. Ao todo, 100 vagas estão disponíveis apenas para o nível superior, mas em diversas áreas, desde a militar, até a docência - que soma 94 das oportunidades do total. A maioria das inscrições devem ser realizadas entre os meses de agosto e setembro.

Desses, o concurso com a maior quantidade de vagas e melhor remuneração é o da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que está oferecendo chances para professores do magistério superior atuarem no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da instituição. Serão 62 aprovados que podem ganhar remuneração entre R$ 5.280,00 e R$ 26.688,67. As inscrições terminam nesta segunda-feira (21).

As oportunidades são para as cidades de Belém, capital do Pará, Altamira, Conceição do Araguaia, Santarém e Marabá e as inscrições podem ser realizadas através do site da UEPA. É imprescindível que o candidato apresente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio, além de um endereço de e-mail válido. A taxa de inscrição será de R$ 350 e o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário.

O concurso será realizado em três fases: a primeira é a aplicação da prova escrita; a segunda traz a prova Didático-Prática. Ambas possuem caráter eliminatório e classificatório. Na terceira e última etapa, os candidatos serão testados através da Avaliação do Memorial, uma defesa e arguição classificatória. Segundo o edital, o local, data e horário da prova escrita serão disponibilizados na página de acompanhamento do processo no dia 04 de setembro.

Sul e Sudeste do estado

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) é uma das instituições do estado com vagas em aberto para cargos de docência. São 25 vagas destinadas à contratação de profissionais de nível superior. A seleção é para professores atuarem nas áreas de Química, Física, Engenharia Civil, Geografia, Letras, Contabilidade Geral, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e muito mais.

Os profissionais devem atuar em jornadas de 40 horas semanais e terão remuneração que varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, de acordo com o título que possuir. Para participar, é necessário que o interessado tenha graduação, além de especialização, mestrado ou doutorado na área pleiteada. A inscrição vai até o dia 05 de setembro deste ano e pode ser feita através do site da instituição. A taxa de R$ 50 deve ser paga.

Jacundá

Outro certame que também terá as inscrições finalizadas nesta segunda-feira é o da prefeitura de Jacundá, no sudeste do Pará. O PSS tem como objetivo a contratação de fonoaudiólogos por tempo determinado e os profissionais admitidos irão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais. Os salários são de R$ 2.840,32 ao mês. Os interessados devem procurar a sede do poder municipal ou mandar e-mail para sms@jacunda.pa.gov.br.

Os candidatos serão avaliados mediante a análise de currículo, conforme os critérios de pontuação que já foram estabelecidos no edital. Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida, o registro específico da classe, idade mínima de 18 anos e outros requerimentos do certame. O prazo de validade do PSS será de cinco meses, contados da homologação do resultado final.

Novos concursos devem ser abertos em breve no Pará

Em março deste ano, foi publicado no Diário Oficial do Pará os nomes dos membros da comissão organizadora que farão parte e acompanharão todas as etapas do concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Entretanto, os cargos, vagas e valores da remuneração ainda não foram anunciados.

Outro concurso muito esperado desde 2020 é o da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTran PA), que também já conta com banca organizadora definida. Com a abertura, poderão ser criadas 67 vagas para o órgão, em cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27. O edital de abertura de inscrições e novas informações devem ser divulgadas em breve.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) prevê mais de 10 mil vagas para concursos públicos para os níveis médio e superior neste segundo semestre de 2023. As vagas serão distribuídas entre os seguintes órgãos estaduais: Fasepa (67 vagas); Sespa (315 vagas); PMPA (4.400 vagas); Seduc (3 mil vagas); CBMPA (1.853 vagas); Ideflor-bio (55 vagas) PCPA (237 vagas); Polícia Científica (246 vagas); Imetropará (66 vagas) e Iterpa (112 vagas), totalizando mais de 10 mil vagas.

Os cronogramas detalhados, com os dados de abertura das inscrições e provas, serão divulgados por meio de editais específicos para cada concurso pelo Governo do Pará, através da Seplad, e pelas bancas vencedoras dos concursos.

Confira as vagas abertas no Pará

Exército Brasileiro - 8ª Região Militar

Inscrições: de 25/08 a 04/09

Vagas: 6

Salários: até R$ 7.579,86

Prefeitura de Jacundá

Inscrições: até 21/08

Vagas: sem informações

Salários: até R$ 2.840,32

Universidade do Estado do Pará (Uepa) - Professor de magistério superior

Inscrições: até 21/08

Vagas: 62

Salários: de R$ 5.280,00 a R$ 26.688,67

Universidade Federal do Pará (UFPA) - Professor visitante e professor substituto

Inscrições: até 12/09

Vagas: 5

Salários: de R$ 4.692,37 a R$ 22.377,72

Universidade Federal do Pará (UFPA) - Professor visitante

Inscrições: até 24/08

Vagas: 1

Salários: de R$ 12.862,13 a R$ 22.377,72

Universidade Federal do Pará (UFPA) - Professor visitante de Morfologia

Inscrições: até 22/08

Vagas: 1

Salários: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) - Professor substituto

Inscrições: até 05/09

Vagas: 25

Salários: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02