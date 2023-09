São Paulo: Polícia Civil publica editais para concurso público; salários são de até R$ 15 mil; veja

O concurso da Polícia Civil de São Paulo (PC SP) está oficializado, com a publicação dos editais contendo um total de 3.500 vagas para cargos de nível superior. Essa é uma oportunidade para quem desejam ingressar na carreira policial e trabalhar na segurança pública do estado. Os salários iniciais oferecidos chegam a R$ 15 mil.

Os editais foram divulgados nesta sexta-feira (1) no Diário Oficial. São cinco editais diferentes, um para cada cargo oferecido: investigador, escrivão, médico legista, perito criminal e delegado.

O período de inscrições para o concurso PC SP vai de 11 de setembro a 10 de outubro, e os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp, a banca organizadora responsável pela condução do processo seletivo. É essencial preencher o formulário de inscrição com todos os dados solicitados para garantir a participação no concurso.

Acesse o edital oficial através do link.

Taxas e isenção

Para confirmar a inscrição, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 113,06. No entanto, há também a possibilidade de isenção para doadores de sangue. Além disso, estudantes regularmente matriculados e que possuem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estão desempregados podem solicitar um desconto de 50% no valor da taxa.

As solicitações de isenção ou redução da taxa devem ser feitas no período de 11 a 12 de setembro, exclusivamente através do portal da Vunesp.

Datas das provas

As datas das provas variam de acordo com cada cargo: escrivão e investigador farão as provas em 26 de novembro; médico legista e perito criminal realizarão seus exames em 3 de dezembro; e, por fim, delegado também fará as provas em 3 de dezembro.

Além disso, vale destacar que, com exceção do cargo de delegado, que possui oferta estadual, os demais concursos são regionalizados, o que significa que as vagas estão distribuídas entre os Departamentos da Polícia Civil na capital, Grande São Paulo e interior do estado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web de OLiberal.com)