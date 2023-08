São Paulo: Prefeitura de Piedade abre concurso na área da educação; saiba como participar

A Prefeitura do município de Piedade, em São Paulo, abriu as inscrições para o novo concurso público na área da educação. Ao todo, o órgão público disponibiliza 16 vagas para os seguintes cargos: assistente social na educação básica, monitor escolar, professor de educação básica II (educação física) e psicólogo escolar e educacional.

As inscrições no valor de R$18,00 começaram na última quarta-feira (2) e podem ser realizadas via internet, no site oficial do concurso, até o dia 1º de setembro. Confira mais detalhes:

Assistente social na educação básica - 2 vagas

Pré-requisitos: curso superior de serviço social, com inscrição no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS);

Salário: R$ 4.809,48;

Carga horária: 150 horas.

Monitor escolar - 10 vagas

Pré-requisito: ter ensino médio completo;

Salário: R$ 1.617,86;

Carga horária: 200 horas.

Professor de educação básica II (educação física) ​- 1 vaga

Pré-requisitos: Ter graduação em licenciatura plena, com habilitação específica na disciplina ou modalidade própria, ou curso superior em área correspondente, com complementação nos termos da legislação vigente;

Salário: 22,10 (valor hora);

Carga horária: mínimo de 18 horas semanais.

Psicólogo escolar e educacional - 3 vagas

Pré-requisitos: ser formado em psicologia, com inscrição no Conselho Regional de Psicólogos (CRP);

Salário: R$ 5.429,73;

Carga horária: 150 horas.

Segundo divulgado no edital, a prova para todos os cargos será objetiva. Além disso, a aplicação está prevista para ser realizada no dia 24 do próximo mês e ainda teve o local de realização divulgado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)

