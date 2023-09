Inscrições para a Polícia Civil de São Paulo começam nesta segunda-feira (11)

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil de São Paulo (PC SP) começam nesta segunda-feira (11). Estão sendo ofertadas 3.500 vagas para cargos de investigador, escrivão, médico legista, perito criminal e delegado, todos de nível superior. Os salários iniciais oferecidos chegam a R$ 15 mil.

VEJA MAIS

Os editais – um para cada cargo - foram divulgados no dia 1º de setembro no Diário Oficial.

Como se Inscrever

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de outubro e devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, banca organizadora responsável pela condução do processo seletivo. Para isso, o candidato deve preencher o formulário com todos os dados solicitados e pagar a taxa no valor de R$ 113,06. As solicitações de isenção ou redução da taxa, conforme os critérios estabelecidos no edital, devem ser feitas no período de 11 a 12 de setembro, exclusivamente através do portal da Vunesp.

Provas

Os candidatos aos cargos de escrivão e investigador farão as provas em 26 de novembro. Já as provas para os que concorrer aos cargos de médico legista, perito criminal e delegado estão previstas para ocorrer em 3 de dezembro.