Concursos devem ofertar 15 mil vagas para policiais no Brasil; Mais de 4 mil são para PM do Pará

Estados de todas as regiões do país planejam a realização de concurso público para preenchimento de vagas em órgãos da segurança pública. Juntos, eles somam ao menos 14.941 vagas, considerando apenas os que já estão com banca definida, comissão formada ou autorizados – sem contar aqueles que estão previstos ou chegaram a ser anunciados, mas não tiveram nenhum procedimento iniciado pela gestão.

Em alguns casos, o processo para a realização do certame está adiantado, com a banca organizadora definida. Um exemplo é o Pará, que vai ofertar 4.400 vagas, com cadastro reserva, para o Curso de formação de praças (CFP) e curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar.

No final de julho deste ano, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou, no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE), que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca que executará o concurso público da PM. O último certame da corporação foi iniciado no ano de 2020 e ofereceu 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. Porém, com a convocação de mais 732 candidatos desse concurso em 2022, o número total de alunos em formação chegou a 3.137.

Além da PM do Pará, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Amapá e a Polícia Civil de Santa Catarina, também estão com a banca definida. Juntos, esses órgãos somam 7.140 vagas a serem ofertadas, pelo que já foi anunciado anteriormente.

Há ainda 16 concursos com comissão formada em diferentes estados que, juntos, devem disponibilizar 5.827 vagas. Outros 9 concursos foram autorizados, somando 1.974 vagas.

Veja os concursos previstos na área de segurança pública pelo país

Banca definida

PM PA

banca definida (Cebraspe)

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: nível médio e superior

Vagas: 4.400

Salário: R$ 3.053,39 e R$ 8.507,76

PM AP

banca definida (FGV)

Cargos: oficial combatente

Formação: nível superior

Vagas: 400 (CR)

Salário: R$ 8.213,00

PC SC

banca definida (FGV)

Cargos: Delegado e Psicólogo | Agente e Escrivão

Formação: superior

Vagas: 60 | 2.000

Salário: 4.581,90 a R$ 18.866,40

Bombeiros AP

banca definida (FGV)

Cargo: Oficial

Formação: nível superior

Vagas: 280 (CR)

Salário: R$ 8.213,00

Concursos com comissão formada

Brigada Militar RS

Cargo: Soldado

Formação: nível médio

Número de vagas: a definir

Salário: R$ 4.689,23 [último edital]

PM ES

Cargo: Oficial

Formação: nível médio

Número de vagas: 40

Salário: R$ 8.654,17

PM TO

Cargos: Soldado e Oficial

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 650

Salário: R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52

PM RR

Cargos: oficial

Formação: Superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 6.846,22

PM PE

Cargos: soldado e oficial

Formação: nível médio e superior

Vagas: 2.700

Salário: R$ 3.065,88 a R$ 9.253,96

PC PE

Cargos: Agente e Escrivão

Formação: superior

Vagas: 400

Salário: R$ 3.276,42 a R$ 9.069,81 (último edital)

PC TO

Cargos: diversos

Formação: superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 6.282,15 a R$ 17.376,98

PC PI

Cargos: Escrivão, Agente, Áreas de Apoio e Psicólogo

Formação: superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.194,35 + vantagens

PC AC

Cargo: Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão

Formação: Nível superior

Vagas: 250

Salário: R$ 5.000,00

SSP PI

Cargo: Agente Técnico de Serviço e Agente Superior de Serviço

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

IGP RS

Cargos: Papiloscopista

Formação: nível médio

Vagas: 40

Salário: R$ 3.053,81 a R$ 9.556,78 [último edital]

Bombeiros PE

Cargo: Soldado

Formação: nível médio

Vagas: 660

Salário: R$ 2.319,88 a R$ 9.007,56

Polícia Penal GO

Cargos: Polícia Penal

Formação: nível superior

Salário: R$ 4.891,25

Polícia Penal TO

Cargos: Polícia Penal

Formação: nível médio

Salário: R$ 4.550,00

CASE GO

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Formação: a definir

Salário: R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00 [último edital]

Polícia Penal BA

Cargos: Policial Penal

Vagas: 1.087

Formação: médio

Salário: R$ 2.609,26 [último edital]

Concursos autorizados

PMERJ Oficial

Cargo: Oficial

Formação: Nível superior

Número de vagas: 100

Salário: R$ 7.051,94 [último edital]

PM PR

Cargo: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 230

Salário: R$ 5.401,58

PMDF

Cargo: Oficial Combatente

Formação: superior

Vagas: 147

Salário: R$ 9.623,97

Politec PE

Cargos: Diversos

Formação: médio e superior

Vagas: 164

Salário: R$ 3.276,42 a R$ 8.497,62 [último edital]

Bombeiro DF

Cargo: Oficial e Soldado

Formação: nível médio e superior

Vagas: 356

Salário: R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44 [último edital]

Bombeiro RJ

Cargo: Oficial

Formação: nível médio

Vagas: 40

Salário: R$ 3.897,24

CBM PR

Cargo: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 130

Salário: R$ 5.401,58

Polícia Penal CE

Cargo: Policial Penal

Formação: médio

Vagas: 800

Salário: R$ 6.542,00

DEPEN PR

Cargos: Policial Penal

Vagas: 7

Formação: Nível médio

Salário: R$ 5.348,31