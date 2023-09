Adiamento de concurso: veja nova data para prova de agentes de saúde em Belém

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pelo processo seletivo público para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) da Prefeitura Municipal de Belém, anunciou a nova data para a realização do certame, que agora ocorrerá em 17/09/2023.

O adiamento da prova se deveu às dificuldades logísticas decorrentes do feriado de 7 de Setembro e do ponto facultativo no dia 8.

A Coordenação de Concursos e Seleções da Fadesp também informou que o cronograma do concurso foi modificado e está disponível no portal. Além disso, a instituição manterá um plantão de atendimento nos seguintes dias e horários:

- Quinta-feira, 7: das 9h às 15h

- Sexta-feira, 8: das 9h às 15h

- Sábado, 9: das 9h às 15h

Os candidatos podem salvar os contatos para tirar suas dúvidas durante esses períodos.

WhatsApp: (91) 4005.7440

Telefones: (91) 4005.7441 / 4005.7442 / 4005.7403

E-mails: centraldeatendimento@fadesp.org.br

concursos@fadesp.org.br