Câmara dos Deputados abre concurso público com mais de 700 vagas e salários de até R$ 34 mil

A Câmara dos Deputados publicou os editais do seu concurso público para preenchimento de vagas para a carreira de analista legislativo, em diversas especialidades. São ofertadas 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (28), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. As inscrições seguem até o dia 4 de outubro.

Vagas

Analista Legislativo – Contador

3 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC), e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Informática Legislativa

30 vagas

Requisito: Diploma de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado pelo MEC

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Técnico em Material e Patrimônio

20 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado pelo MEC

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Assistente Social

2 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Enfermeiro

2 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Farmacêutico

1 vaga

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, devidamente registrado no Ministério da Educação, e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Médico

15 vagas

Requisitos: Cardiologia, Medicina do Trabalho, Ortopedia e Traumatologia e Psiquiatria (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, na área de especialização a que concorre). Auditoria Médica (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Título de Especialista da Associação Médica Brasileira; Comprovação de exercício de atividade profissional em Auditoria Médica, no setor Público ou Privado, nos últimos 3 anos, sem sobreposição de tempo). Medicina de Emergência (Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação; Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, nas especialidades de Medicina de Emergência ou Clínica Médica).

Analista Legislativo – Técnica Legislativa

33 vagas

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação

Remuneração inicial: R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Consultoria / Consultor Legislativo (FC-3)

32 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação

Remuneração inicial: R$ 34.812,19

Analista Legislativo – Consultoria / Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira

2 vagas

Requisito: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado no Ministério da Educação.

Remuneração inicial: R$ 34.812,19

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mias informações