Adolescente que despencou de roda gigante em Manaus recebe alta

A adolescente Júlia Mapurunga Ferreira, de 13 anos, que estava internada desde o dia 31 de outubro, quando caiu de uma roda gigante, recebeu alta do hospital na quinta-feira (9), em Manaus.

A adolescente estava internada no Hospital e Pronto-Socorro Infantil João Lúcio. A amiga dela, uma menina de 11 anos, também ficou ferida, ao saltar da roda gigante em movimento, porém, recebeu alta logo após o atendimento médico.



Após os dias de internação, ela retornou para o município onde mora e foi recebida por familiares e amigos.



"A minha filha já está bem. Se recuperando, Graças a Deus. Agora vamos fazer o acompanhamento com o ortopedista e fisioterapeuta. A melhor coisa que teve foi essa volta dela para casa. Foi um alívio para nós e só agradecemos a Deus pela vida da minha filha", disse Claudinei.



Processo

Na semana passada, Raimundo Claudinei afirmou que irá processar o parque pelo acidente que deixou a filha e a amiga dela feridas. Ele aguardava que a filha recebesse alta, para dar entrada no processo.

"Vou esperar ela chegar em casa e, depois, tomar as medidas cabíveis juntamente com os órgãos competentes do nosso município [de Rio Preto]", disse, em entrevista à Rede Amazônica, quando a filha ainda estava internada no hospital.

