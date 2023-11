Servidor do Tribunal de Contas do Estado já tinha sofrido tentativa de homicídio, afirma advogado

O advogado do servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rodrigues, afirmou que o funcionário, morto em Manaus no último sábado (11), já havia sofrido uma tentativa de homicídio. De acordo com o profissional, a investigação aponta que o assassinato de Erwin pode estar relacionado com um trabalho exercido por ele no interior da Bahia.

A informação foi dita pelo advogado Alan Johnny durante uma entrevista à Rede Amazônica. Segundo Johnny, o servidor do TCE teria ajuizado uma ação de cobrança de honorários de mais de R$ 3 milhões perante a Justiça da comarca de Feira de Santana.

"Segundo os familiares, [no passado] aconteceu a mesma situação, idêntica, que chamaram o advogado para almoçar também. Ele foi advertido para não ir porque iriam matar ele. Ele não acreditou naquela situação, mas não foi para o restaurante. Agora, ele foi chamado para ir ao restaurante e foi com o motorista dele. Não imaginava que ia acontecer e acabou acontecendo [o próprio assassinato]", contou.

Relembre o caso

Por volta das 14 horas, Erwin Rommel participava de uma reunião em um restaurante localizado na Avenida Santos Dumont, Zona Centro-Oeste da capital. Ao deixar o estabelecimento, suspeitos que estavam em um carro efetuaram vários disparos contra ele.

O servidor foi atingido com seis tiros, levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Após atirarem contra a vítima, os criminosos fugiram do local no veículo e ainda não foram localizados pela polícia do Amazonas.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires editora web de OLiberal.com)