Jovem suspeito de tentar matar a mulher e seu enteado de 4 anos é preso no Pará

Um homem de 25 anos foi preso na noite de segunda-feira (26) suspeito de tentar matar a companheira e o enteado, de 4 anos, com golpes de facão. O crime ocorreu na zona rural de Xinguara, sul do Pará, na noite de domingo (25) e primeiras horas da madrugada de segunda. Conforme as informações iniciais, devido ao espancamento, a criança teve o braço dilacerado.

A captura do suspeito ocorreu após uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. De acordo com as autoridades, o homem pode responder por tentativa de feminicídio e homicídio. O suspeito ainda teria confessado o crime, ao ser questionado pelos agentes, e disse que estaria arrependido do que fez.

Segundo os relatos de familiares da ex-companheira, teria atacado a mulher e o filho dela. A vítima pediu ajuda para a mãe, que foi a responsável por acionar a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Os socorristas informaram que a criança teve um dos braços dilacerado devido aos ferimentos e passou por cirurgia para evitar que fosse amputado. A mulher segue internada com graves ferimentos na cabeça. Diante da Polícia Civil, o suspeito contou mais detalhes sobre o crime.



Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso sob sigilo. O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.