Mulher é vítima de tentativa de homicídio e está com bala alojada na cabeça, em Marabá

Uma mulher chamada Rannah Thaís de Sousa Santana, de 27 anos, foi alvejada por vários tiros em uma tentativa de homicídio, no Bairro Liberdade, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (18), quando a vítima estava em um bar. Conforme os relatos, ela foi socorrida em estado grave e está com uma bala alojada na cabeça.

Conforme os relatos policiais, dois homens em uma moto foram os autores dos disparos contra a vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o homem que fez os disparos estava com uma camisa amarela, calça jeans e capacete e o condutor da moto, de camisa preta. Após o crime, eles seguiram em disparada em direção a quem vai para o balneário Vavazão.

A polícia Militar esteve no local após ser acionada por populares que informaram sobre o crime. Apesar de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter sido chamada, os próprio familiares de Rannah Thaís, por meios próprios, a levaram para o Hospital Regional de Marabá, onde ela deu entrada ainda consciente. Segundo as informações, a vítima está com uma bala alojada na cabeça e já passou por cirurgia, pois os disparos atingiram vários órgãos.

A Polícia Militar realiza buscas na área para tentar localizar os suspeitos do crime. Até a manhã desta segunda-feira (19) ninguém havia sido preso.