Investigador da PC é preso suspeito de tentativa de homicídio em Belém

O investigador Bruce Ribeiro Lima, da Polícia Civil do Pará, foi preso nesta quinta-feira (14) por tentativa de homicídio. O crime ocorreu na rua Deodoro de Mendonça, bairro de São Brás, em Belém, na madrugada de hoje. Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que investiga o caso sob sigilo. “A Polícia Civil investiga o caso que está sob sigilo. O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça”, comunicou.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, o investigador estava discutindo com a companheira, no momento em que um motorista de aplicativo chegou à rua Deodoro de Mendonça transportando um familiar da vítima. Ainda conforme o relatório, o investigador teria surtado achando que o motorista seria o amante de sua companheira e, então, efetuou disparos contra o condutor.

Quando a Polícia Militar chegou ao local indicado pelo denunciante, o investigador já havia fugido. As vítimas (o motorista de aplicativo e a companheira do policial) procuraram a delegacia para registrar o caso.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o suspeito está à disposição da Justiça.