Mulher que estava acorrentada dentro de casa é resgatada de cárcere privado em Cametá

Uma mulher de 40 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado, na noite da última terça-feira (13), dentro de uma residência na rua Santos Dumont, no bairro Novo, em Cametá, nordeste paraense. Para a polícia, a vítima informou que vivia nessa condição desde os 18 anos. A mulher foi encaminhada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela área, quando ouviu um pedido de socorro vindo uma casa. No local, os policiais militares encontraram a vítima acorrentada nos pés e na grade da janela do seu quarto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para romper a corrente que prendia a mulher.

A vítima informou aos agentes que as responsáveis pelo seu encarceramento seriam sua mãe, Ivete Quaresma Monteiro, e sua irmã, Silvana Monteiro de Castro.

Segundo a polícia, o local estava bastante sujo com fezes da vítima, urina e enlatados pelo chão. As suspeitas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

“Passamos na rua Santos Dumont e escutamos vários pedidos de socorro: ‘Me ajuda! Me ajuda!’. Achamos essa casa, entramos pelo quintal e encontramos um quarto. Nesse quarto tinha uma mulher. Ela estava numa condição de​sumana. O chão todo sujo de fezes. As suas próprias fezes. Comida enlatada no chão. Era uma pessoa que estava vivendo acorrentada, tinha uma corrente no pé e a outra ponta na grade do quarto”, detalhou o tenente Carlos, do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM).

“Uma pessoa que estava vivendo ali de forma desumana, não tinha condições nem a liberdade de fazer as suas necessidades. Perguntamos a ela quem foi que fez isso. Ela disse que já vem sendo privada de liberdade pela sua mãe e sua irmã. Conseguimos encontrar a mãe e irmã. Conduzimos em flagrante para a delegacia pelo crime de cárcere privado. Conduzimos a vítima para o hospital para receber todo tratamento adequado, com a assistente social, com a médica de plantão. Está sendo agilizada uma documentação para ela ser internada e receber tratamento digno em Belém”, informou o policial militar.