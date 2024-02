Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nos Estádios é criada pela PC

Nesta quarta-feira (14) entrou em vigor a portaria que determina a criação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nos Estádios. A iniciativa para a abertura da unidade policial considera a necessidade de atuação especializada no combate à violência contra o gênero, sendo necessário coibir atos criminosos tanto dentro dos estádios como nas imediações.

A instalação da delegacia faz parte de mais uma medida da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), por intermédio da Polícia Civil, para oferecer serviço voltado à apuração de crimes envolvendo grupos vulneráveis. Sendo assim, a unidade nos estádios será responsável por: desempenhar as atividades de Polícia Judiciária, quanto à repressão da prática de atos delituosos envolvendo violência de gênero ocorridos nos estádios e em suas imediações; adotará medidas necessárias à execução das atividades de assistência social às mulheres vítimas de violência; e irá realizar outras atividades atribuídas a área.

Segundo a determinação, a mobilização de pessoal e a instalação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nos Estádios será realizada de acordo com a escolha da administração pública, levando em consideração a expectativa de público do evento e outras peculiaridades.