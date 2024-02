Homem é preso por estupro, violência psicológica contra a mulher e cárcere privado em Belém

Um homem foi preso nesta sexta-feira (09), em Belém, pelos crimes de estupro continuado, violência psicológica contra a mulher e cárcere privado para fins libidinosos. O suspeito, que seria treinador em uma academia da cidade, foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil do Pará.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o indiciado foi até a residência da vítima, no dia 27 de janeiro, ocasião em que a ofendeu de diversas formas e pegou seu aparelho celular. A mulher, indo atrás do aparelho, entrou n​o imóvel do suspeito, que trancou a porta e ameaçou sua família de morte. Se comportando de modo violento, o homem obrigou a vítima a se relacionar sexualmente com ele.

Após conseguir sair da casa, no dia 29, ela compareceu na delegacia, onde foi encaminhada para exames periciais. De acordo com a vítima, os atos libidinosos foram praticados contra sua vontade nos dias 27, 28 e 29, mediante ameaças.

Após a expedição do mandado pela 1ª Vara de Violência Doméstica de Belém, o investigado foi preso e conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.