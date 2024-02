Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 4 anos e a própria filha de 8 em Roraima

Um homem de 58 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (9) por suspeita de estuprar a enteada de 4 anos e a própria filha, de 8 anos, no município de Cantá, em Roraima. A mãe das vítimas foi quem procurou a Polícia Civil para denunciar o homem. O caso ocorreu em 1 de fevereiro.

A mulher, que foi casada com o suspeito por 14 anos, encontrou as filhas chorando e as próprias crianças relataram o que aconteceu. Além da violência sexual, o suspeito ainda ameaçou as crianças para que elas não contassem para a mãe sobre o ocorrido.

VEJA MAIS

As duas crianças foram levadas para atendimento médico e ao Instituto Médico Legal (IML), com acompanhamento do Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município do Cantá.

O homem foi encaminhado para a sede da Delegacia de Cantá, onde foi formalizado o mandado de prisão. A audiência de custódia onde se apresentará será neste sábado (10).

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)