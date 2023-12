Homem é preso por estuprar e filmar os abusos contra a filha de 2 anos

Nesta quinta-feira (28), um homem de 26 anos foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, sob a acusação de estupro e gravação de vídeos abusivos envolvendo a própria filha bebê, quando ela tinha entre um e dois anos. Atualmente, a criança tem três anos.

As autoridades da Polícia Civil revelaram que o suspeito, também pai de outra criança de cinco anos, confessou o crime, alegando que cometeu os estupros e registrou os vídeos durante o período em que a família residia em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, o indivíduo guardava em seu telefone, além das filmagens dos abusos, outros conteúdos de pornografia infantil, os quais eram compartilhados.

A DCAV ressaltou que a investigação está em curso para conclusão e foi encaminhada ao Ministério Público, com o acusado respondendo por estupro de vulnerável e infrações estipuladas no Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionadas à produção e armazenamento de pornografia infantil.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança identificou o homem e a filha nas filmagens analisadas durante a investigação. Um lençol que aparece nos vídeos também foi apreendido pelas autoridades. O indivíduo será conduzido para audiência de custódia, ficando assim à disposição da Justiça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)