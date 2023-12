Jovem 15 anos é vítima de estupro coletivo; polícia apreende adolescente envolvido

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de estupro coletivo após ser convidada para uma suposta festa de Natal na noite deste domingo (24). Três garotas, com idades de 13, 15 e 17 anos, relataram à polícia que foram convidadas por dois adolescentes. Ao chegarem à residência, a jovem de 15 anos foi surpreendida por três adolescentes, que a agrediram fisicamente e a obrigaram a manter relações sexuais com eles.

O caso aconteceu na cidade de Santana, no Oeste da Bahia e gerou revolta entre os moradores de Santana, município com pouco mais de 26 mil habitantes, situado a 203 km de Barreiras, principal cidade do Oeste baiano.

Segundo o delegado Leyvison Rodrigues, responsável pela investigação, em entrevista à TV Oeste, afiliada da TV Globo, a Polícia Militar encontrou um dos três adolescentes em um hospital local. Ele foi agredido por populares que souberam do ocorrido. Após receber atendimento médico, o adolescente foi conduzido à delegacia de Santana, onde foi feito um auto de apreensão em flagrante. Ele aguarda a decisão da audiência de custódia.

Os outros dois adolescentes ainda não foram localizados. As investigações continuam para que possam ser encontrados e responsabilizados pelos atos cometidos.

VEJA MAIS