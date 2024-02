Mulher é morta a tiros por homens em motocicleta, em Garrafão do Norte

Uma mulher identificada somente como Nina foi morta a tiros na noite de terça-feira (13), no bairro Bela Vista, município de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. Segundo o que foi repassado por populares, a vítima estava conversando com uma amiga quando homens armados chegaram e desferiram os disparos. As motivações e autoria do crime ainda são desconhecidas.

