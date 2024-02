Suspeito de tentativa de homicídio contra mulher é preso em Aveiro

Um homem foi preso na manhã de segunda-feira (12) pela Polícia Civil suspeito de tentativa de homicídio qualificado. A ação policial ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, acompanhado de Busca e Apreensão Domiciliar na Comunidade de Santa Cruz, no município de Aveiro, sudoeste do Pará. A investigação envolvendo o suspeito é sobre o ataque a tiros a uma mulher, em novembro do ano passado.

A ordem para a prisão do suspeito ocorreu por parte do Judiciário do município. Segundo as autoridades policiais, o homem é suspeito de um crime que ocorreu em 18 de novembro de 2023, quando uma mulher estava em uma reunião com amigos e foi baleada. Segundo os autos da investigação, a vítima estava distraída se divertindo e o suspeito efetuou os disparos de arma de fogo na intenção de matá-la, no entanto, não conseguiu.

Logo depois que ele fugiu, os agentes iniciaram as apurações detalhadas para chegar até a localização e prisão do suspeito. Após as devidas comunicações legais, o detido encontra-se agora à disposição da justiça.