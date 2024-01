Homem é alvejado por tiros durante tentativa de homicídio, em Tucuruí

Um homem, identificado inicialmente como ‘Tim’, foi baleado em uma tentativa de homicídio, na manhã desta quarta-feira (24), na Avenida Lauro Sodré, Centro de Tucuruí, sudeste paraense. As informações iniciais são que dois homens, que chegaram de motocicleta, seriam os autores do crime. A vítima ficou ferida no peito, pescoço e braço.

A vítima estava dentro de uma caminhonete, de modelo Hilux, cor prata, quando a dupla na moto se aproximou e fez mais de dez disparos de arma de fogo contra o veículo. Os suspeitos fugiram logo após o crime. A via estava muito movimentada e os populares teriam prestado os socorros iniciais ao homem e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital Regional de Tucuruí.

Não há informações sobre o estado de saúde de Tim após ter dado entrada no hospital. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os populares socorrem a vítima, que está consciente dentro do veículo. O homem baleado é morador de Novo Repartimento, que também fica no sudeste do Estado.

Os suspeitos de envolvimento no crime fugiram. Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou Whatsapp (91) 98115-9181.