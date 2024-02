Fazendeiro e esposa são mortos a tiros dentro de carro em São João do Araguaia

O fazendeiro Claudevan Costa Martins, o “Tutinha”, e sua esposa Raimunda Oliveira Silva, conhecida como “Branca”, foram assassinados a tiros dentro do carro em que trafegavam, na Vicinal do Cajueiro, no município de São João do Araguaia, no sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (15). A Polícia Civil investiga o caso, na tentativa de prender os suspeitos do duplo homicídio e esclarecer a motivação para os crimes.

VEJA MAIS

O casal estava em um veículo modelo Strada, de cor branca, quando foi surpreendido por tiros. As circunstâncias do ocorrido ainda ​não foram esclarecidas pela polícia. As vítimas não tiveram chance de defesa. Ficaram trancadas dentro do carro, de onde os corpos foram retirados para análise e remoção da Polícia Científica do Pará.

De acordo com informações publicadas pelo portal Correio de Carajás, por enquanto, a informação que se tem é de que “Tutinha” possuía uma fazenda na região de Apinagés, mas também atuava com compra e venda de gado. Ele era bastante conhecido na região e sua morte causou grande repercussão no sudeste paraense.

Ainda segundo publicação do Correio de Carajás, há um ano, “Tutinha” foi preso pela polícia por estar envolvido em uma confusão em um posto de combustível. Como não tinha documentação para dirigir o veículo em que estava, acabou sendo preso.