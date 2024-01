Advogada e cliente suspeito de assassinato são mortos a tiros na saída da delegacia após depoimento

A Polícia do Rio Grande do Norte investiga a morte de uma advogada, identificada como Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e do cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, na saída da delegacia da cidade de Santo Antônio, na Região Agreste, nesta terça-feira (30). O crime ocorreu depois que Janielson prestou depoimento no local, acompanhado da advogada. Os dois foram alvos de tiros quando estavam dentro de um carro, no centro da cidade, a cerca de 600 metros da delegacia.

Conhecido como Gordinho da Batata, Janielson Lima é suspeito de envolvimento no assassinato de um vaqueiro de 19 anos, ocorrido no último domingo (28). Por isso, ele foi detido pela Polícia Militar na cidade de Arez nesta terça-feira e conduzido até a Delegacia de Santo Antônio, distante cerca de 30 quilômetros. Como não havia mandado de prisão contra o suspeito, ele acabou sendo liberado, segundo a Polícia Civil. Porém, o jovem e Brenda Oliveira foram mortos na saída da delegacia.

Após o crime que vitimou a advogada e seu cliente, a Ordem dos Advogados do Brasil do RN (OAB-RN) informou em nota que requereu ao secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Francisco Araújo, o acompanhamento rigoroso das investigações, e também designou que uma comissão acompanhe o inquérito policial. A entidade disse que vai prestar assistência à família de Brenda. "O crime contra uma advogada em seu exercício profissional, além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito", diz a nota.

Morte do vaqueiro

João Victor Bento da Costa foi morto a tiros durante uma vaquejada no domingo, no Parque Maria Salete, em Santo Antônio. Segundo a Polícia Militar, ele estava correndo com sua equipe, quando se afastou um pouco do grupo, por volta das 5h. Duas pessoas em uma moto se aproximaram do jovem quando ele estava no estacionamento do Parque e dispararam pelo menos três vezes contra ele. Atingido nas costas por um dos tiros, o vaqueiro morreu na hora.

Um dos suspeitos de participar desse crime seria o Gordinho da Batata, mas há também outras linhas de investigação desse caso, segundo a polícia.