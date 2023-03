Polícia Civil prende 3 suspeitos de matar advogado e gerente do Ciretran de Xinguara

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte do advogado Ribamar Gonçalves Pinheiro, de 40 anos, que era gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), na cidade de Xinguara, no sudeste do Pará. Ele foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (6) junto com Carlos Henrique Cardoso de Oliveira, que era conhecido como “Bezerrão”, de 26 anos. O corpo do advogado foi sepultado no município, na manhã desta terça-feira (7). Com informações do site Native News Carajás.

Conforme as informações divulgadas pela PC, dos três suspeitos presos, dois foram liberados, depois de serem ouvidos em depoimento, e um continua preso, porque há elementos que apontam a participação dele no duplo homicídio. A família, no entanto, alega que ele é inocente.

O advogado, que era conhecido como "Ribamar Som da Pedra", estava junto com amigos em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Brasil, no centro de Xinguara, quando, por volta de 03h30, dois homens chegaram em uma motocicleta e começaram a atirar em direção ao grupo. Segundo as informações, que a PC está apurando, o alvo dos criminosos era “Bezerrão”, que ainda correu, mas foi perseguido e liquidado impiedosamente. O advogado teria sido atingido por uma das balas perdidas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Carlos Henrique tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O advogado ainda foi socorrido e levado para a para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, mas não resistiu. Ele levou um único no peito. O duplo homicídio foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento. A imagem mostra o advogado conversando com outras pessoas, quando os bandidos chegam atirando. Ele coloca a mão no peito e ainda anda em direção à rua, mas cai em seguida. O vídeo também mostra "Bezerrão" correndo e sendo perseguido pelos criminosos. Os assassinos fugiram em seguida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda um retorno.