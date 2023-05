Polícia investiga morte de advogada em Novo Progresso, no Pará

Policiais civis do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. levantam informações sobre a morte da advogada Jessyka Alessandra da Conceição, cujo corpo foi encontrado em um carro, na madrugada desta quarta-feira (31). Ela foi atingida com um tiro na testa, como informou o delegado de Novo Progresso, Magno Conceição, que compareceu ao local do fato e está à frente das investigações. Inquérito policial foi aberto para elucidação do caso.

O corpo foi encontrado por volta das 2h30 desta quarta-feira, no morro do Bairro Jardim Ipanema, às margens da avenida Jamaxim. A Polícia Militar foi acionada, de imediato, para o local da ocorrência.

"A arma, uma pistola 380, foi encontrada no carro", informou o delegado Magno. Segundo ele, nada foi levado da advogada que se encontrava sozinha no veículo. "O inquérito policial foi aberto, e estamos em diligência para levantar mais informações sobre a ocorrência", disse o delegado Magno Conceição.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o fato.