Dois homens são assassinados a tiros em frente ao portão 1 da UFPA, em Belém

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 01 de janeiro, dois homens identificados como Ronison Moura da Gama e Max Marcelo Pereira Lopes foram assassinados com vários tiros na Rua Augusto Corrêa, próximo ao primeiro portão do Campus Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA), bairro do Guamá. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o crime ocorreu por volta das 7h10.

À Redação Integrada de O Liberal, o Ciop informou que duas pessoas, ainda não identificadas, teriam descido de um carro particular modelo Onix, de cor prata, sem identificação de placa, para fazer os disparos contra as vítimas. Segundo relato de testemunhas que presenciaram o crime, o perímetro em questão estava com intensa movimentação de pessoas que se aglomeravam na Avenida Bernardo Sayão, ao longo de toda a madrugada, por conta dos festejos de réveillon.

Crime ocorreu em frente ao portão 1 do Campus Belém da Universidade Federal do Pará, por volta de 7:10 desta segunda-feira (01) (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

De acordo com o Tenente Coronel Thiago, do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Pará, o crime possui características de execução, pois os tiros foram direcionados aos dois homens, que vieram a óbito no local. Além das vítimas fatais, outras duas pessoas também foram baleadas: Aimé Campos da Rocha, que estava acompanhando uma das vítimas, foi atingida superficialmente na mão; e Gleydson de Paiva Macedo, que foi atingido em uma das pernas e foi encaminhado para o PSM da 14 de Março, para receber os primeiros atendimentos.

As motivações do crime e a identificação dos criminosos seguem sendo investigadas.