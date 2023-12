Suspeito de tráfico de drogas morre durante confronto com a polícia em Ponta de Pedras

Um homem identificado como Danieverton dos Santos, conhecido pelo apelido de "Branco", morreu, na última quinta-feira (21), após levar dois tiros durante confronto com a Polícia Militar, em Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. O enfrentamento se deu após a PM fechar um ponto de venda de drogas. O suspeito, que veio a óbito, já tinha antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e envolvimento com pirataria. As informações são do portal Notícia Marajó.

Segundo a PM, os militares chegaram até o suspeito após denúncias anônimas, indicando que havia uma residência às margens do rio São José utilizada para o tráfico de entorpecentes. A suspeita da polícia é de que Branco estava envolvido, ainda, não apenas com tráfico de drogas, mas também planejava adquirir armas de alto calibre para realizar assaltos na região e atentar contra a vida de agentes de segurança pública.

No momento em que a polícia chegou ao local em que o suspeito estava, Branco teria tentado fugir para uma área de mata, quando iniciou um tiroteio e abriu fogo contra os policiais. Ao ser atingido, ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ponta de Pedras. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Adolescente

Na casa que servia de apoio para o tráfico de drogas, a polícia encontrou, também, uma menor de idade, que tentou fugir do local. A adolescente, que já tem um histórico de ato infracional relacionada ao tráfico, é suspeita de estar praticando atividades ilícitas junto a Branco.

No local, foram apreendidos diversos objetos, incluindo uma arma de fogo artesanal calibre 12, um cano de rifle calibre 38 e munições de diversos calibres. ,Além disso, também foram encontrados 132 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína, 10 envelopes embalados e 97 envelopes de oxi. A menor e os itens foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.