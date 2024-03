Jovem é assassinado a tiros por dupla em moto, em Breves, no Marajó

A vítima foi identificada como Missalon Rodrigues Xavier, de 24 anos, morta a tiros na noite de quarta-feira (28), na rua Magalhães Barata, no município de Breves, no Marajó. Conforme as informações iniciais, os autores do crime são dois homens que chegaram em uma moto, fizeram os disparos contra a vítima e depois fugiram em rumo desconhecido.

Tudo ocorreu durante a noite, por volta de 20h. Missalon foi surpreendido pelos homens que estavam encapuzados e fizeram ao menos cinco disparos contra ele. No local, as testemunhas se limitaram a dizer que só viram a situação após ouvirem os tiros e que os homens estavam de casaco e capacetes, não podendo ser identificados. A moto que usavam era uma CG Fan de cor vermelha. A vítima morreu na hora e os populares acionaram imediatamente a Polícia Militar, que isolou a área para que a cena do crime não fosse comprometida.

A Polícia Civil também foi acionada para o local e realizou os primeiros levantamentos para coletar mais informações sobre os autores do crime. Uma pessoa, que não quis se identificar, entregou uma cápsula de munição 9mm aos policiais, informando que provavelmente seria da pistola utilizada na execução de Missalon. A Polícia Científica fez a remoção do corpo. Ainda não há informações sobre o que ocorreu para motivar o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Breves trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.