Tentativa de homicídio: suspeito de balear o atual da ex é preso em Ananindeua

Caio Daniel Carmo dos Santos foi preso nesta quarta-feira (28) por tentativa de homicídio ocorrida no último dia 9, no estacionamento de um supermercado localizado na BR-316, bairro do Atalaia, em Ananindeua. A vítima é um caminhoneiro, alvejado duas vezes e socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Foi submetido a procedimentos cirúrgicos e liberado oito dias depois.

As investigações da equipe da Delegacia de Polícia do Atalaia, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, apontam que Caio agiu na companhia de um comparsa, o qual está sendo procurado pelas autoridades policiais. Ambos fugiram em uma motocicleta, apreendida durante a ação desta ​quarta-feira (28).

Conforme a polícia, o crime foi motivado devido o caminhoneiro ser o atual companheiro da ex-mulher de Caio. Em seu depoimento à polícia, a vítima relatou que reconheceu o suspeito, bem como a motocicleta usada por ele.

Ao longo do processo investigativo, a polícia ouviu testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança do supermercado, que apontaram para a autoria do crime. Para a polícia, os elementos coletados foram fundamentais para a representação pela prisão preventiva do suspeito, bem como pela representação por busca e apreensão domiciliar.

Os pedidos foram acatados pela Justiça de Ananindeua. Após os procedimentos legais, Caio foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda decisão do Poder Judiciário.