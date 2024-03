Membro de facção criminosa do Pará é localizado com identidade falsa em presídio do RJ

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta quarta-feira (28), mandados de prisão em desfavor de um homem, agora oficialmente identificado como Levi dos Santos da Silva, que se encontra preso no Rio de Janeiro. O rapaz ocupa posição de liderança em uma facção criminosa, segundo a polícia, e passará a responder por uso de documento falso e falsa identidade. De posse da verdadeira identidade do suspeito, foram cumpridos também mandados pelos crimes de tentativa de homicídio de agente público e roubo circunstanciado.

VEJA MAIS

Segundo relatório da Polícia Civil, em dezembro de 2023, Levi foi preso em flagrante no estado do Rio de Janeiro com nome falso. Naquela ocasião, ele se apresentou como Wallace Rodrigues Tavares, tendo sido autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito contra policiais militares do RJ.

Policiais da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), em conjunto com a Delegacia de Polícia de Mãe do Rio, no Pará, identificaram o nome falso que vinha sendo utilizado por Levi, bem como sua localização, em um presídio no Estado do Rio de Janeiro.

Na operação desta quarta-feira, mediante autorização judicial da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Levi foi levado por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), na Cidade da Polícia, para atualização de seu prontuário físico, com novas fotografias e impressões digitais.

Também foi realizado Registro de Ocorrência contra Levi pelos crimes de uso de documento falso e falsa identidade, assim como o cumprimento de dois mandados de prisão oriundos da Comarca de Mãe do Rio, pelos crimes de tentativa de homicídio de agente público e roubo circunstanciado.

De acordo com a polícia, Levi exerce função de destaque,​ com poder de decisão, na organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado do Pará, com relação interestadual com a mesma organização do Rio de Janeiro. Levi também é investigado por extorsões a empresários e tentativas de homicídio a agentes públicos de segurança pública no estado do Pará.