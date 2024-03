Homem morre após ser baleado, na Cremação

Um homem identificado somente como Breno foi baleado na noite de quarta-feira (28), por homens que estavam em uma motocicleta. O crime ocorreu na rua dos Timbiras, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e 14 de Março, no bairro da Cremação, em Belém. Conforme as informações de testemunhas, a vítima ainda foi socorrida com vida para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, também conhecido como PSM da 14. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quinta-feira (29).

Tudo ocorreu por volta de 21h. Populares relataram que os dois suspeitos do crime estavam aguardando a vítima passar pela área, próxima a um estabelecimento comercial. Assim que avistaram o alvo, o garupa da moto puxou a arma de fogo e disparou ao menos sete vezes contra Breno. Não há informações sobre quantos disparos atingiram a vítima. Logo depois, os suspeitos fugiram do local.

A redação Integrada de OLiberal solicitou mais detalhes a Polícia Civil e Militar e foi informada que equipes da delegacia da Cremação trabalham para identificar os envolvidos no crime. O caso é tratado pela PC como homicídio.