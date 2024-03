Mulher é assassinada a tiros na travessa Padre Eutíquio; polícia investiga o caso

Rosilene da Silva Moreira, de 38 anos, foi morta a tiros no início da noite desta quinta-feira (29), na travessa Padre Eutíquio, entre a avenida Bernardo Sayão e travessa Nove de Janeiro, bairro da Condor, em Belém. Dois homens que estavam em uma motocicleta, modelo e placa não reconhecidos, são suspeitos de cometer o crime. Eles conseguiram fugir, sem que fossem identificados.

A motivação do homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil. No entanto, as primeiras informações repassadas por moradores à Polícia Militar apontam para um possível acerto de contas. A PM não soube informar se a vítima já vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

VEJA MAIS

Atualmente, Rosilene estaria morando nas ruas e, além disso, fazia uso de entorpecentes, segundo moradores, que sempre enxergavam a vítima por ali. A mulher também seria a responsável por cometer pequenos furtos na área.

Ainda de acordo com os moradores, Rosilene tinha​ quatro filhos, mas eles não viviam com ela. Antes de ir para as ruas, a mulher tinha uma casa e vendeu o imóvel para sustentar o vício pelas drogas.

O crime atraiu dezenas de curiosos, que acompanharam os trabalhos das polícias Militar, Civil e Científica. Peritos analisaram e removeram o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). No local, também foram coletados vestígios que poderão ajudar na identificação da autoria do homicídio, bem como da dinâmica do ocorrido.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.