Homem é eletrocutado ao realizar serviço de manutenção em rede de internet em Moju

Tharsio Cuimar Barbosa, de 30 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, na tarde de terça-feira (27), enquanto trabalhava na pequena comunidade do ramal da Congregação, localizada na zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará. Ele, supostamente, fazia o serviço para uma empresa de internet, envolvendo a manutenção da fibra óptica que percorria o ramal, quando o acidente aconteceu. As informações são do Portal Manchete.

A vítima estava no poste quando foi eletrocutado. O 29º Grupamento dos Bombeiros (GBM) foi acionado para a ocorrência e se deslocou ao local. Assim que os militares chegaram no local, precisaram retirar o corpo de Tharsio do poste, onde estava preso.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar foi chamada para auxiliar na operação e garantir a segurança no local. A Polícia Científica também foi comunicada sobre o caso e retirou o corpo e o encaminhou ao Instituto Médico Legal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que uma equipe foi acionada para a ocorrência. "A guarnição constatou a morte e entregou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML)", comunicou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.