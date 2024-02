Homem é eletrocutado enquanto colhia açaí em Moju

Ivanil Nascimento Fonseca, de 50 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto colhia açaí, na manhã desta quarta-feira (14), na comunidade Promessa de Deus, situada na zona rural de Moju, nordeste do Pará. A princípio, ele recolhia a fruta perto de um fio de alta tensão, quando foi eletrocutado. Com informações do Portal Manchete.

Os moradores ficaram chocados com o acidente e acionaram as autoridades da região. O corpo de Ivanil foi levado ao Porto da balsa, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local para investigar as circunstâncias do caso.

Depois disso, a Polícia Científica foi acionada pela PC para realização de perícia e remoção do cadáver. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.